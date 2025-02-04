Almanya 13 bin kişiyi sınırdan geri çevirdi





İzinsiz girişlerde azalma

Almanya, geçen yılın Eylül ayından itibaren tüm kara sınırlarında uygulamaya koyduğu sistematik kontroller kapsamında ülkeye belgesiz giriş yapmaya çalışan 13 binden fazla kişiyi geri çevirdi.DW Türkçe'de yer alan habere göre sınır denetimlerinden sorumlu Federal Polis Teşkilatının verilerine göre, son 140 günde toplam 22 bin 243 kişi Almanya'ya kara yoluyla izinsiz giriş yaptı. Bu kişilerden 13 bin 786'sının ise gerekli belgelere sahip olmadıkları için ülkeye girişleri engellendi.Ayrıca, sınır kontrolleri sırasında 518 insan kaçakçısı da yakalandı. Bu süreçte haklarında arama veya yakalama kararı bulunan 3 bin 306 kişi de tespit edilirken aşırılık yanlısı veya İslamcı çevrelerden 396 kişi gözaltına alındı.Federal Polis tarafından yapılan açıklamada 2025'in ilk ayında izinsiz giriş denemelerinde hafif bir düşüş kaydedildiği belirtilerek, Ocak 2025'te 5 bin 147 kişinin izinsiz giriş yaptığı vurgulandı. Bu sayı Ocak 2023'te 7 bin 588, Ocak 2024'te ise 6 bin 906 olarak belirlenmişti. 2024 yılı boyunca ise 83 bin 572 kişinin izinsiz giriş yaptığı kaydedilirken, bir önceki yıl bu sayı 91 bin 986, 2023'te ise 127 bin 549 olarak kayıtlara geçmişti.Federal Polis verilerine göre 2021'den bu yana toplam izinsiz giriş sayısı 365 bin 891.Almanya tüm kara sınırlarında 16 Eylül'den bu yana denetim yapıyor. Kontroller, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Danimarka sınır kapılarında sistematik olarak yürütülüyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre sınır geçişlerinde ise daha uzun süredir denetim yapılıyor. Schengen bölgesinde öngörülmeyen sınır kontrolleri düzensiz göçü kısıtlamak amacıyla sınırlı bir süre için hayata geçirildi.