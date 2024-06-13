Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 16 milyar euroluk alacağından vazgeçti, AfD tepkili! /13 Haziran 2024 18:11

Almanya 16 milyar euroluk alacağından vazgeçti, AfD tepkili!

Almanya 2000 yılından beri 52 ülkenin yaklaşık 16 milyar euroluk borcunu sildi. "Her bir kuruşa ihtiyaç var" diyen AfD bu uygulamaya tepkili.

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Almanya bu yüzyılın başından beri 52 ülkenin toplam 15 milyar 800 milyon euroluk borcunu sildi. Maliye Bakanlığı bu veriyi aşırı sağ AfD milletvekili Stephan Brandner'ın soru önergesi üzerine açıkladı.

Affedilen borç tutarı en yüksek 4,7 milyar euro ile Irak'ın oldu. Nijerya'nın 2,4, Kamerun'un ise 1,4 milyar euroluk borcu yapılan anlaşmalarla silindi.

DW Türkçe'nin haberine göre bakanlık ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 70 ülke ve bölgenin Almanya'ya toplam 12,2 milyar euro borcu olduğunu da açıkladı. Borçlular arasında Almanya'nın devlet olarak tanımadığı Filistin yönetimi de sayıldı.

Halihazırda Berlin'e en borçlu devlet 1,5 milyar euro ile Mısır. Onu 1,1 milyar euro ile Hindistan ve 889 milyon dolarlık bekleyen ödeme ile Zimbabve izliyor.

Açıklamada borç silmenin gerekçesine de yer verildi. Muhatap ülkelerin ekonomik durumlarının iyileşmesine ve diğer borçlarının ödenebilmesine olanak sağlamak için bazı alacaklardan vazgeçildiğini kaydedildi.

İptal edilen borçlar arasında devletlerle yapılan anlaşmalarla sağlanan kredilerin geri ödemelerinin yanı sıra, genelde 1980'lerden kalma ticari işletme alacaklarının da olduğu belirtildi.

AfD'li Brandner ise borç silme uygulamasını eleştirdi. Almanya'da altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyleyen Brandner, "Sıkıntılı altyapı her bir kuruşa ihtiyaç duyuyor" dedi. Bazı ülkelerin borcunun birden fazla kez silindiğine işaret eden Brandner, bunun "yine bir anlaşma yapılır beklentisiyle daha fazla borçlanmaya yol açtığını" savundu.
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