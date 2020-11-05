Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 20 bin sınırını da geçti /05 Kasım 2020 11:14

Almanya 20 bin sınırını da geçti

Koronavirüsü kontrol altına almaya çalışan Almanya’da, vakaları izleyen Robert Koch Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre son 24 saat içinde virüs tespit edilen vaka sayısı 20 bin 228 olarak açıklandı

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COVID-19 salgınından son bir gün içinde ölenlerin sayısı ise 145. Böylece toplam ölenlerin sayısı 11 bin 28’i buldu. Almanya’da ilk vakanın tespitinden bugüne virüsün bulaştığı kişi sayısı 600 bine ulaştı.. 2 bin 408 hastanın tedavisi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısı ise 1280. Ülke genelinde boş yoğun bakım yatak sayısı ise 7 bin 162’ye düştü.

SINIRLARI ZORLUYOR

Almanya’da haftalık korona test sayısı bir milyonu buluyor. Çok sayıda yapılan testler nedeniyle laboratuvarlar en üst kapasitede çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle daha fazla testin yapılması da zorlaşıyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre dönemsel değişikliklerle birlikte ihtiyaç duyulan haftalık test sayısı 3 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor. Özellikle havaların soğuk olduğu haftalarda kişilerin soğuk algınlığına mı yakaladığı yoksa koronavirüs mü taşıdığının anlaşılması için test sayısının artması gerekiyor. Burun akıntısı, ateş ve öksürük gibi belirtiler kişinin soğuk algınlığına mı yoksa salgına mı yakalandığını ancak testle belirlemek mümkün. Enstitü yetkililerine göre haftada 5 milyon testin yapılması şimdilik mümkün değil.
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