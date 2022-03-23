Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, 2025’te AB ordusunun ana unsuru olacak /23 Mart 2022 11:38

Almanya, 2025’te AB ordusunun ana unsuru olacak

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alamanya’nın 2025 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) kurulması planlanan acil müdahale gücünün ana unsurunu sağlayabileceği vaadinde bulund

Almanya, 2025’te AB ordusunun ana unsuru olacak



Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alamanya’nın 2025 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) kurulması planlanan acil müdahale gücünün ana unsurunu sağlayabileceği vaadinde bulundu. AB'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı yeni güvenlik planlarını içeren Stratejik Pusula ile ilgili görüşlerini açıklayan Bakan Lambrecht, “Almanya’nın 2025 yılında askeri gücün ana unsurlarını sağlayabileceğini teklif edeceğim.” dedi.

AB dışişleri ve savunma bakanları bugün Brüksel’de düzenleyecekleri toplantıda Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Stratejik Pusula’yı görüşecek. 

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