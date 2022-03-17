Almanya, 2035 yılına kadar fosil yakıtlı motorlu arabaları kaldıracak

Çevre Bakanı Steffi Lemke, POLITICO’ya verdiği demeçte, federal hükümetin otomobiller ve kamyonetler için AB CO2 hedef mevzuatındaki önemli istisnaları savunma planlarından vazgeçeceğini ve 2035’ten itibaren yalnızca sıfır emisyonlu araçların satılabileceği yönündeki bir talimatı resmi olarak destekleyeceğini söyledi.





Berlin’den yapılan açıklama, AB çevre bakanlarının Perşembe günkü toplantısında geldi ve uzun süredir otomobil endüstrisi için zorlu emisyon hedeflerine karşı çıkan Avrupa’nın en büyük ekonomisi için bir dönüm noktası oldu. Almanya’yı, kirletici araçların satışını 2035’e kadar veya daha önce yasaklamak isteyen daha küçük, çoğunlukla zengin ülkelerle aynı seviyeye getiriyor.





“Bunun arkasında yeni federal hükümet var” [European] Komisyon taslağı ve böylece içten yanmalı motorun sonunu tam olarak destekliyor [for cars and vans] 2035’ten itibaren AB’de” dedi Yeşiller’den Lemke bir röportajda.





Yeşiller, Sosyal Demokratlar ve Hür Demokratlar arasında geçen yıl imzalanan koalisyon anlaşmasında, taraflar benzinli ve dizel otomobil satışlarının blok çapında önerilen 2035 bitiş tarihinden önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Anlaşma ayrıca, otomobillerin 2035’ten sonra e-yakıtları – fosil yakıtlara kimyasal olarak benzeyen sentetik yakıtları – kullanmaya devam etmesine izin verme çabalarına çağrıda bulunan bir maddeyi de içeriyordu.





Ancak Lemke, Berlin’in şimdi orijinal komisyon kararını açıkça destekleyeceğini ve e-yakıtlara yer bırakmayacağını söyledi. Hükümetin Komisyon’un önerilerinin “bütün unsurlarını” desteklediğini belirterek, Berlin’in Brüksel planlarını kabul etme istekliliğini “ileriye doğru çok büyük bir adım” olarak nitelendirdi.





AB önerisini güçlendirmeyi tercih eden Lemke, “Ara adımları ve daha iddialı adımları tercih ederdim,” dedi. Bunun yerine, elektrikli otomobil pazarının yeni kirletici araçların satışlarını “daha fazla hızlandırmak” için yakın gelecekte yeterince hızlı büyüyebileceğini söyledi.





Çevreci gruplardan Volkswagen patronu Herbert Diess’e kadar herkesin çağrısıyla elektrikli araçlara ani bir geçişin yüz binlerce işi riske atacağından korkuluyor. Ancak uzmanlar, belirli bir yakıt için muafiyetin uygulanamaz olduğunu söylüyor.





Lemke, “CO2 sınır değerlerinin altına düşmeyen araç türleri için – Ben her zaman ambulansları veya muhtemelen traktörleri örnek alıyorum – çözüm bulunması gerekebilir” dedi. “Ancak standartlar açısından bu, yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçlar anlamına geliyor. [with] 2035’ten sonra yanmalı motorlara artık izin verilmeyecek.”