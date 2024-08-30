Almanya 28 suçluyu Afganistan'a sınır dışı etti

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınır dışı işleminde geri gönderilenlere elden 1000'er euro verildiği belirtildi. sınır dışı işleminin Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından iki aydır hazırlandığı ifade edildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana ilk kez Afganistan'a 28 suçluyu sınır dışı etti.Gece boyunca Almanya'nın çeşitli eyaletlerinden Leipzig'e getirilen 28 Afganistan vatandaşı Katar Havayollarına ait bir uçakla sabah saatlerinde Leipzig'den Kabil'e gönderildi.Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Dairesi'nden (BPA) yapılan açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ilk kez Afgan vatandaşlarının ülkelerine iade edildiği belirtildi.Yazılı açıklamada, sınır dışı edilenlerin tamamının, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan, haklarında sınır dışı kararı verilmiş ve hüküm giymiş suçlu Afgan vatandaşları olduğu belirtildi.Federal Hükümet'in son aylarda bu tür vakalarda geri dönüşleri yeniden başlatmak için büyük çaba sarf ettiği ve sorumlu eyaletleri bu amaçla desteklediği belirtilen açıklamada, "Zorlu çerçeve koşulları göz önünde bulundurularak Almanya, geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla önemli bölgesel ortaklarından destek istemiştir. Federal Hükümet bu destek için müteşekkirdir. Hükümet bu tür geri dönüşlerin gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Almanya'nın güvenlik çıkarı, suçlu ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarından açıkça daha ağır basmaktadır" denildi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) Perşembe günü yaptığı açıklamada Almanya'nın "çok yakında" Suriye ve Afganistan'a sınır dışı işlemlerini gerçekleştireceğini duyurmuştu.Hükümet, Solingen'de geçen hafta meydana gelen saldırının ardından sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını da içeren bir dizi kısıtlama kararları almıştı.Solingen'de bir hafta önce düzenlenen festivalde meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kişi ölmüş, bazıları ağır olmak üzere sekiz kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili olduğundan şüphelenilen 26 yaşındaki bir Suriyeli Cumartesi günü tutuklandı. Federal Savcılık, saldırganın İslamcı bir geçmişe sahip olduğunu varsayıyor. Olaydan sonra Almanya'da sınır dışı uygulamalarındaki aksaklıklar ve yetkililerin olası hataları tartışılıyor.