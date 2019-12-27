Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 30 bin kalifiye eleman alacak /27 Aralık 2019 21:04

Almanya 30 bin kalifiye eleman alacak

Alman Zanaatkârlar Birliği (Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) Başkanı Hans Peter Wollseifer inşaat sektöründen gıda endüstrisine kadar birçok alanda nitelikli eleman açığı bulunduğunu söyledi.

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İnşaat sektöründe, yol yapımında, yapı teknolojisinde, sıhhi tesisatta, kalorifer tesisatında ve gıda endüstrisinde yaşanan kalifiye eleman eksikliği sebebiyle aksaklıklar yaşandığını dile getiren Alman Zanaatkârlar Birliği (ZDH) Başkanı Hans Peter Wollseifer “Bizim doğrudan kalifiye eleman göçüne ihtiyacımız var, bu konuda herkes hemfikir” dedi. 

2020 yılının Mart ayında yürürlüğe girecek olan ‘Nitelikli İşçi Göçü Yasası’yla, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerden kalifiye elemanların Almanya’ya göç etmesinin önündeki bürokratik engeller azaltılacak. 

yasa ile vize süreçleri hızlandırılıp, nitelikli işçilerin Almanca öğrenmelerine yönelik olanaklar da geliştirilecek. Yasa ile ayrıca, kalifiye işçilerin kendi ülkelerinde aldığı diplomaların Almanya’da da tanınması sağlanacak. 

Zanaatkârlar Birliği Başkanı Wollseifer, yasanın yürürlüğe girmesi ile “hemen 30 bin nitelikli iş gücünün Almanya’nın kapısında sıraya girmeyeceğini bildiklerini” belirterek, “Şayet üçüncü ülkelerden (AB harici ülkeler) her yıl birkaç bin nitelikli eleman getirebilirsek bu bir başarı olacaktır. Nihayetinde kaç kişi olacağı konusunda şu an ancak tahminde bulunabiliriz, 5 bin de olabilir, 50 bin de” ifadesini kullandı. 

Almanya’nın diğer göç alan ülkeler ile rekabet halinde olduğunun altını çizen Hans Peter Wollseifer, Yabancılar Dairesi’nin ülkeyi göçe karşı savunma merkezi olarak değil, bir “Hoşgeldin Merkezi” olarak faaliyet göstermesini istedi.
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