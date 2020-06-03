Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 31 ülkeye seyahat sınırlamasını kaldırdı /03 Haziran 2020 12:51

Almanya 31 ülkeye seyahat sınırlamasını kaldırdı

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı. Türkiye'ye yönelik kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı.

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Almanya Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı. 

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek.

Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor.

Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, virüs salgınının durumuna göre, yeni seyahat uyarıları getirebileceklerini belirtti. Maas, "Seyahatlerde her ülke için mevcut olan en iyi bilgileri sağlayacağız." 15 Haziran'dan itibaren bilgiler gerekirse günlük olarak ayarlanacaktır. Bilgi ve uyarılar, enfeksiyonun nasıl geliştiğine bağlı olmaya devam edecektir." dedi.

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