Almanya, 4 kişiyi Gazze protestoları sebebiyle sınır dışı ediyor

Berlin Göçmenlik Bürosu, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri saldırısına karşı bir üniversitede düzenlenen oturma eylemine katıldıkları gerekçesiyle dört yabancı ülke vatandaşının ülkeyi terk etmelerini ya da sınır dışı edilmelerini istedi. İki İrlanda ve bir Polonya vatandaşı ile bir ABD vatandaşı, Filistin yanlısı bir üniversite protestosuna katıldıkları gerekçesiyle Almanya’yı terk etmelerini isteyen karara itiraz etti.





TR724'te yer alan habere göre 4 aktivistten ikisini temsil eden avukatın açıklamasına göre yetkililer bu kişilerin kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede Almanya’yı terk etmeleri gerektiğini öne sürdü. Aktivistlere 21 Nisan’a kadar Almanya’yı terk etmemeleri halinde sınır dışı edilecekleri söylendi.





Avukat Alexander Gorski, müvekkillerinin Gazze yanlısı birçok protestoya katılmalarıyla ilgili olarak izinsiz giriş, polise hakaret ve tutuklanmaya direnme gibi suçlardan devam eden ceza davaları olduğunu söyledi. Gorski, aktivistlerin neyle suçlandığını bilmediğini belirtti ve dosyaların henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.





Ekim 2024’te Berlin Free Üniversitesi’nde Filistin yanlısı bir protestoya katılan 4 isim için göçmenlerden de sorumlu olan Berlin İçişleri ve Spor Bakanlığı, yerel makamlardan davalarının ortasında ikametlerinin sonlandırılmasını talep etti. Gelen itirazlara rağmen Bakanlık, aktivistlere oturma izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.





Kararı üniversite protestosuyla ilişkilendiren Berlin İçişleri ve Spor Bakanlığı, Ekim ayında “şiddet yanlısı ve maskeli” bir grubun üniversite binasına girdiğini ve İsrail-Hamas savaşıyla ilgili grafitiler çizmenin yanı sıra diğer suçlar da dahil olmak üzere “önemli maddi hasara” neden olduğunu iddia etti.