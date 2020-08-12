Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, 5G’de yoluna Huawei ile devam ediyor /12 Ağustos 2020 16:29

Almanya, 5G’de yoluna Huawei ile devam ediyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un sunduğu raporda, hükümetin, 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei’ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’un sunduğu raporda, hükümetin, 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei’ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı bildirildi. Huawei’den yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Huawei tarafından devreye alınması planlanan 5G ağlarının kontrolünü gerçekleştirecek ve standart güvenlik önlemlerine uyduğu takdirde onay sürecini başlatacak. Almanya, Huawei’ye global düzeyde uygulanan siyasi baskıya dahil olmayacağını açıkladı.

SEEHOFER KARŞI ÇIKMIŞTI
Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yayımladığı rapora göre, bu tür yasaklamalar, sadece Siyasi Güvenilirlik Yasası çerçevesinde değerlendirilebilecek. Buna göre, sadece Federal Şansölye, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıkları’ndan biri ya da birkaçının, bir servis sağlayıcı hakkında ‘siyasi güvenilirlik’ gerekçesiyle endişelerini dile getirmesi halinde Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi tarafından üreticinin tamamen reddedilmesi söz konusu olacak. Huawei açıklamasına göre, Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuyla ilgili olarak, Huawei’nin Almanya’daki 5G çalışmalarından dışlanmasına karşı olduklarını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, 5G’de yoluna Huawei ile devam ediyor Sonraki Haber >>

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:01