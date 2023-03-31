Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 6 binden fazla depremzedeye vize verdi /31 Mart 2023 08:08

Almanya 6 binden fazla depremzedeye vize verdi

Türkiye ve Suriye'de büyük can kaybı ve yıkıma yol açan depremlerde mağdur olan 6 bin 144 kişiye Almanya vizesi verildi.

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Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 bin 144 kişiye Almanya vizesi verildiği bildirildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde söz konusu rakamın geçtiğimiz Cuma gününe kadar verilen vizeleri kapsadığı belirtildi.

Alman hükümeti, yaklaşık iki ay önce meydana gelen depremlerin ardından Almanya'da yakınları bulunan depremzedelere vize kolaylığı sağlama kararı almıştı. Böylece Almanya'daki yakınları tarafından davet edilen felaketzedelerin üç aya kadar vizelerle Almanya'ya girişleri önemli ölçüde kolaylaştırıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, depremzedelere şimdiye kadar kolaylaştırılmış prosedürle 5 bin 274 Schengen vizesi verildi. 870 deprem mağduru ise aile birleşimi kapsamında ulusal vize aldı.

Yapılan açıklamada, toplam 6 bin 144 vizeden 411'inin Suriye vatandaşlarına verildiği kaydedilirken bu vizelerin kaçının kolaylaştırılmış prosedürle verildiği belirtilmedi.

Kolaylaştırılmış vize uygulamasından ağırlıklı olarak Türkiye'deki depremzelerin yararlanması ise tepkilere yol açtı.

Alman sığınmacılara yardım kuruluşu Pro Asyl'in mülteci politikaları sözcüsü Tarek Alaovs Frankfurter Allgemeine'ye verdiği demeçte, "Deprem kimsenin milliyetini sormadı. Ama Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser bunu zaten yapıyor" dedi.

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu Başkanvekili Andrea Lindholz da gazeteye verdiği demeçte, Faeser'in deprem mağdurlarına kolaylaştırılmış prosedürle vize verileceğini açıklamasının, Suriyeli depremzedelerin de bürokratik zorluklara takılmadan vize alabileceği beklentisine yol açtığını söyledi. Lindholz, "Ancak bu yasal olarak, İçişleri Bakanı'nın anlattığı kadar kolay değil" ifadesini kullandı.
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