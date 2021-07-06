Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 6 ülkeye daha seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor /06 Temmuz 2021 00:29

Almanya 6 ülkeye daha seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

Almanya, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal'e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını 7 Temmuz’dan itibaren kaldırıyor.

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Almanya, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal'e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını 7 Temmuz’dan itibaren kaldırıyor.

Robert Koch Enstitüsünün tavsiyeleri doğrultusunda çarşamba gününden itibaren Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal'e uygulanan seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

Enstitü, söz konusu 6 ülkenin insidans rakamlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade ederek, bu ülkelerin Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan delta mutasyonunun yoğun görüldüğü ülke statüsünde olmadıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel‘den Almanya’nın İngiltere’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmasını istemişti.

Merkel’in Johnson’a verdiği olumlu cevabın ardından Almanya, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 80 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.
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