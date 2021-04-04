Almanya 60 yaş üzerine Astra Zeneca'nın ikinci dozunu yapmayacak

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşıları ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Aşıların beklenmedik yan etkileri de gündemde. AstraZeneca şirketi aşıları yan etkileri nedeniyle eleştiriliyor. Uzmanlar arasında ve medyada AstraZeneca’nın kanın pıhtılaşmasına yol açabileceği konuşuluyor.





ASTRAZENECA GÜVENLİ Mİ?





Almanya Aşı Komitesi STIKO (Standing Commitee on Vaccination) Perşembe günü, AstraZeneca aşılarını yaptıran 60 yaş altındaki kişilerin ikinci dozları bir başka üründen almaları tavsiyesinde bulundu. Bazı kişilerde aşıdan sonra yan etkilerin ortaya çıkması sebebiyle AstraZeneca aşısının 60 yaş ve üstüne yapılması söylenmişti.





STIKO web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre karma bir dizi aşının güvenliği konusunda kanıt bulunmadığı kaydedildi. STIKO uygun veriler elde edilene kadar, 60 yaşın altındaki kişilere ikinci AstraZeneca dozu yerine ilk aşıdan 12 hafta sonra bir mRNA aşısı dozu verilmesini tavsiye ediyor. Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları mRNA yapısını içeriyor.





DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AŞIYI ONAYLIYOR





Avrupa İlaç Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca’nın aşısı ile nadir görülen pıhtılaşma raporları arasındaki bağlantıları araştıran uzmanların hiçbir spesifik risk faktörü bulmadığını, ancak daha fazla araştırma yaptıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-WalterSteinmeier (65), Perşembe günü AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.