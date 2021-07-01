Almanya 80 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020’de uygulamaya konulan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen corona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.







Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok” dedi.





Almanya'da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa’da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz'in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.