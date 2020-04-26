Almanya, AB Dönem Başkanlığında koronavirüsle mücadele ve çevreye odaklanacak

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını 1 Haziran tarihinde Hırvtistan'dan devralacak olan Almanya önceliklerini açıkladı. Buna göre Almanya, yılın son altı ayında AB'nin koronavirüsle mücadele ve çevre konularına odaklanması için çalışacak.







Haftalık video yayınında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemiyle mücadelenin ve bunun yol açtığı sosyal ve ekonomik etkilerin dönem başkanlığında ağırlığını açıkça hissettirecek konular olduğunu belirtti. Merkel, bir aşı geliştirilene kadar virüsün Avrupa'dakli hayatı etkilemeyi sürdüreceğini hatırlattı.





Merkel sağlık kadar iklim değişikliğiyle mücadeleye de odaklanacaklarını açıkladı. "Avrupa ekonomisinin yeni koronavirüs salgınından toparlanmasının yanı sıra geleceğimizi de düşüneceğiz ve bu iklim ve çevresel konuları da kapsıyor" diye konuştu.





Ülkesinin bütün AB üyeleri için etkin bir Avrupa sağlık sistemi fkrine ön ayak olacağını belirten başbakan aynı zamanda işlem vergisi, asgari vergi oranı ile gemiler ve uçaklar için ortak bir karbon salınım ticaret sistemini destekleyeceklerini duyurdu.



