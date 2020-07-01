Samanyolu Haber /Dünya / Almanya AB dönem başkanlığını devraldı /01 Temmuz 2020 14:33

Almanya AB dönem başkanlığını devraldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Hırvatistan'dan resmen devraldı.

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Üst düzey yetkililerin ve bakanların katıldığı görüşmeleri organize edecek ve toplantılara başkanlık yapacak olan Almanya, bu görevi aralık ayına kadar sürdürecek.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Berlin, bu süreçte üye ülkeler ile Avrupa kurumları arasında ara buluculuk rolünü de üstlenecek.

Bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmayacağını, görevi bırakacağını belirten Angela Merkel başta Covid-19 ve ekonomik kriz olmak üzere, göçmen krizi, Çin ve ABD ile gergin ilişkileri, İngiltere ile geleceğe yönelik ticari ilişkileri ve yeşil ekonomiye geçiş sürecini yönetmeye çalışacak. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşuyor, 6 ayda bir dönüşümlü olarak bir ülke Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını üstleniyor. 

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