Almanya, AB'nin o kararı reddetti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya Maliye Bakanı Lindner, Alman yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi. Almanya Maliye Bakanı Lindner, Alman yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi.





Almanya, Avrupa Birliği'nin benzinli ve dizel otomobillerine 2035'ten itibaren yasak getiren kararını kabul etmedi.





Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin üye ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılmamasına yönelik planının "yanlış" olduğunu savundu.





Lindner, Alman yönetiminin AB'nin bu yasasını kabul etmeyeceğini söyledi.





Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lindner, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle enerji fiyatları ve ham maddelerdeki keskin artışın yol açtığı yüksek enflasyonun ekonomik temellere zarar verdiğini vurguladı.





Lindner, 2023 yılında faiz ödemelerinin önceden beklenen 4 milyar euro yerine 30 milyar euro olacağını öngördüklerini bildirdi.





Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın da yüzde 3'ü otomotiv sektöründen sağlanıyor.



