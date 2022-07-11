Almanya, acil durum senaryolarına hazırlanıyor!

Rusya , Kanada’da onarılan Siemens şirketinin yalıtım türbinin yaptırımlar nedeniyle teslim edilmediğini gerekçe göstererek yaklaşık 1 ay önce Almanya’ya sağladığı gaz tedarikini yüzde 60 oranında azaltmıştı. Ancak Kanada hükümeti bu konuda istisna yaparak Ukrayna’nın protestosuna rağmen türbini teslim etme karar aldı. Şimdi ise gözler Rusya’ya çevrildi. Türbinin teslim edilmesini bahane ederek gaz tedarikini azaltan Rusya’nın bakım çalışmaları sonrası gazı verip vermeyeceği merak ediliyor. Almanya, gaz tedarikinin yaklaşık dörtte birini Rusya’dan sağlıyor. Rus gazı olmadan depolardaki gaz miktarının doldurulması zor gözüküyor. Güncel olarak yaz rezervlerinin yüzde 63.5’i dolu olduğu belirtilirken, kasım ayında ise yüzde 90 oranında dolu olması gerekiyor.

YAŞLILAR İÇİN TOPLU KONAKLAMA İMKÂNI

Almanya’da siyasiler kış aylarında gaz sıkıntısı yaşanma tehlikesine karşı olası tedbirler arıyor. Bazı belediyeler, spor salonu gibi büyük mekânlarda yaşlı, dar gelirli ve hastalar için geçici toplu konaklama imkânı sunacak. Birçok yerel belediye kriz masası oluşturarak çözüm arıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde bağlı Ludwigshafen’da kış aylarında ısınma sorunu yaşayacak vatandaşlar için toplu konaklama imkânı sunan salonlar kurmayı planlıyor. Belediye Başkanı Jutta Steinruck, Bild’e yaptığı açıklamada, “Şu anda sonbahar ve kış aylarına yönelik olarak tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz” dedi. Daha önce konserler, kongreler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan etkinlik merkezi, Korona salgını döneminde de aşı merkezi olarak hizmet vermişti. Benzer şekilde Neustadt, Frankenthal ve Landau belediyeleri de ısınmaya yönelik geçici konaklama imkânı sunacak.





BUZ PATENİ PİSTİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan kamu binalarındaki ışıkların veya Trafik ışıklarının da az kullanıldığı dönemde kapatılarak tasarrufa gidilmesi planlanıyor. Düsseldorf’taki Eyalet Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, ‘kısa vadede enerji tasarrufu sağlamak ve gaz kıtlığı durumuna önlem’ olarak sonbahar ve kış aylarında daha az ısınma sağlayacak. Rendsburg Belediyesi de enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bu yılki Noel pazarı için planlanan buz pateni pistini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, soğutma ünitelerinin çok fazla elektrik tükettiği ve bu elektriğin başka yerlerde kullanılabileceği belirtildi.