Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: Acilen yabancı işgücüne ihtiyaç var /24 Haziran 2021 10:36

Almanya: Acilen yabancı işgücüne ihtiyaç var

Almanya Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz, Avrupa Birliği'nden (AB) nitelikli iş gücü eksikliğine dikkat çekerek ülkesindeki şirketlerin şimdiden yüz binlerce kişi iş gücü açığı olduğunu belirtti.

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Alman Redaktionsnetzwerk gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bakan Widmann-Mauz "ekonomimiz acilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.

Pandemi ile birlikte AB'den Almanya'ya gelen nitelikli işçi sayısının yüzde 25 azaldığına dikkat çeken Alman bakan, bu azalmanın Alman ekonomisinin güçsüzleşmesine neden olduğunu savundu.

Bakan, ülkesindeki şirketlerin 270 bin kalifiye erkek ve kadın çalışanlara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Euronews'in haberine göre AB'nin göçmenlik sistemi sayesinde Alman ekonomisinin yüzde 0,2 ek büyüme gerçekleştirdiğini, özellikle bakım, inşaat ve gıda sanayinin bunda büyük rol oynadığını belirten Widmann-Mauz Almanya'nın iş gücü açısından Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu ve Avrupalı işçilerin adil çalışma koşullarının ve sağlık risklerine karşı korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

KfW-Ifo nitelikli iş gücü barometresine göre Alman şirketlerin yaklaşık dörtte biri nisan ayında kaliyife iş gücü eksikliğini hissettiğini belirtti. Son veriler, kalifiye iş gücü açığı henüz pandemi öncesi düzeyine yükselmese de, eğilimin yükselişte olduğuna işaret ediyor.
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