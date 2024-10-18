Almanya AfD'nin yasaklanmasını tartışıyor: Yasaklama önergesi Meclis'te görüşülecek

Destek oranı son 1 yılda artan faşist parti Almanya için Alternatif'in (AfD) yasaklanmasını isteyen girişimin başlattığı kampanyada yaklaşık 900 bin imza toplandı. İmzalar, AfD'nin yasaklanmasını talep eden farklı partilerden federal milletvekiline teslim edildi.







AfD'nin yasaklamasının incelenmesini talep eden imza kampanyasını, 'Nineler Sağa Karşı (Omas gegen Rechts)' ile 'Halk Savcıları (Volksverpetzer)' adlı kamu örgütleri başlatmıştı. Nineler Sağa Karşı girişiminden Renate Voigt ile Halk Savcıları girişiminden Thomas Laschyk, AfD'nin 'demokrasiyi ortadan kaldırma amacı güttüğüne dair güçlü göstergeler olduğunu' bildirdi. Partinin anayasaya karşı harekete geçtiğini ve partinin demokrasi için tehdit oluşturduğunu tespit edilmesi halinde yasaklanması gerektiğini savundular.





YASAKLAMA BAŞVURUSU ÖNERGESİ BU HAFTA FEDERAL MECLİS'E VERİLECEK





Gazete Duvar'da yer alan hebere göre farklı partilerden 37 federal milletvekilinin hazırladığı, AfD'nin yasaklanması için başvuru önergesi bu hafta içinde Federal Meclis'e verilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hıristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU), Yeşiller ve Sol Parti'den (Die Linke) milletvekilleri, önergelerinde Federal Meclis'ten AfD'nin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını talep ediyor. Parti yasaklamak için sadece Federal Meclis, Eyalet Temsilciler Meclisi ile Federal Hükümet Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyor.





PARTİLERİN GRUP BASKILARIYLA BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Girişimin öncüleri Marco Wanderwitz (CDU), Till Steffen (Yeşiller), Carmen Wegge (SPD) ile Martina Renner'in (Sol Parti) bugün bir basın toplantısı yapmaları planlanmıştı. Berlin'de yayınlanan die Tageszeitung gazetesi, milletvekillerinin partilerinin gruplarının baskılarıyla toplantının iptal edildiğini yazdı. Bu milletvekillerinin partilerinin yönetimleri, yasaklama girişimine olumlu bakmıyor.





Bir internet sayfası açıp, burada önergelerini yayınlayan milletvekilleri, neden AfD'nin yasaklanmasını talep ettilerini açıkladılar. CDU'lu Marco Wanderwitz, “Korkunç Nazi döneminden sonra Almanya'da aşırı sağcı bir partinin yeniden güçlenmesine engel olmak istiyoruz” görüşünü ifade etti. SPD'li Carmen Wegge ise, “Bir parti demokrasiyi ortadan kaldırma amacı güdüyorsa, buna karşı mücadele etmek demokrasinin gereğidir” dedi.





DOBRİNDT: YASAKLAMA GİRİŞİMİ YANLIŞ VE TERSİ SONUÇ VERİR

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Milletvekili Alexander Dobrindt, AfD'yi yasaklama girişiminin yanlış olduğunu, bunun tersi sonuç vereceğini, dolayısıyla AfD'nin işine yarayacağını söyledi. CDU Başkanı Friedrich Merz de aynı yönde görüş bildirdi. SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich ise AfD'yi yasaklamak için koşulların henüz oluşmadığını, dolayısıyla önergenin zamanlamasının yanlış olduğu görüşünü ifade etti.





PROF.OGOREK: ANAYASA KARŞITLIĞINI KANITLAMAK ZOR

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti kamu yayın kuruluşuna (WDR) konuşan Köln Üniversitesi'nden Prof.Markus Ogorek, AfD'yi yasaklamak için partinin anayasaya karşı olduğunu kanıtlamanın zor olduğunu söyledi. Bir partiyi yasaklamak için onun anayasa karşıtı ve bunu yapacak güçte olması koşullarının arandığını hatırlatan Prof. Ogorek, şu görüşleri ifade etti:





“AfD, Federal Meclis'te, eyalet meclislerinde ve Avrupa Parlamentosu'nda temsil ediliyor. Dolayısıyla anayasayı değiştirme gücüne ulaşabilir. Ancak diğer koşul olan, anayasa karşıtlığı, özgürlükçü demokratik toplum düzenini değiştirme amacını kanıtlamak zor. Çünkü Anayasa Mahkemesi, bu konuda koşulları oldukça ağırlaştırdı. Ayrıca, bu konuda kanıtlar da şu anda yeterli değil.”





ANAYASA KORUMA DAİRESİ BU YIL SONUNDA RAPOR SUNACAK

Öte yandan, AfD'yi 'aşırı sağcı şüpheli vaka' olarak izleyen Federal Anayasayı Koruma Dairesi, bu yıl sonunda raporunu açıklayacak. 37 milletvekilinin önergesi hakkında bu rapordan sonra bir karar vermesi bekleniyor. AfD'nin 1 Eylül'de yapılmış olan Eyalet Meclisi seçiminde birinci parti olduğu Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Stephan Kramer, AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildirdi, en azından partinin Thüringen Eyalet Birliği'nin yasaklanmasını istedi.



