Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 'Afganistan'a geri dönün' çağrısını reddetti /09 Ağustos 2021 17:27

Almanya 'Afganistan'a geri dönün' çağrısını reddetti

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Taliban militanlarının Alman birliklerinin on yıl boyunca konuşlandırıldığı Kunduz şehrini ele geçirmesinin ardından askerlerinin Afganistan'a dönmesi çağrısını reddetti.

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Yabancı birliklerin çekilmeye başlamasından bu yana Afganistan genelindeki varlığını artıran Taliban, hafta sonu Kunduz da dahil olmak üzere 3 eyalet başkentini işgal etti.

ABD'den sonra Afganistan'daki en büyük ikinci askeri birliğe sahip olan ve Kunduz'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla asker kaybı veren Almanya ise Afganistan için yapılan geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kunduz'dan ve Afganistan'ın her yerinden gelen haberler çok acı verici" dedi.

?Karrenbauer, şöyle devam etti:

Toplum ve parlamento, silahlı kuvvetleri bir savaşa göndermeye ve orada çok sayıda askerle en az bir nesil kalmaya hazır mı? Hazır değilsek, müttefiklerimizle aldığımız ortak geri çekilme doğru bir karar olmaya devam ediyor.
Ancak Savunma Bakanı'nın kendi partisi içindeki bazı kişiler, Alman birliklerinin Taliban'a karşı bir müdahaleye katılmasını istiyor. Buna rağmen Kramp-Karrenbauer, onları yenmenin uzun ve zorlu bir kampanya gerektireceğini ifade ediyor.

ABD, nisan ayında askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekme planlarını açıkladığındanve NATO'nun da bu kararı takip etmesinden bu yana Taliban'ın bölgedeki işgalleri devam ediyor.

Biden'ın Afganistan politikasına uyan Kramp-Karrenbauer, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Afganistan operasyonunu baltalamakla suçlamıştı. Bakan, "Trump'ın Taliban ile yaptığı talihsiz anlaşma, sonun başlangıcıydı" demişti.
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