Almanya Aile Birleşimi Vizesi başvurularını yeniden başlattı

Almanya koronavirüs salgını sebebiyle bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'deki konsolosluklarında her türlü vize işlemini durdurmuştu. Bir süre önce yavaş yavaş işlem yapmaya başlayan Almanya konsolosluğu Ticari vize başvurularını kabul ediyordu. Şimdi İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Türkiye'ye seyahat uyarısı olmasına rağmen aile birleşimi vizesi içinde başvuruları kabul etmeye başlayacak



Gelişmeyi Sosyal Medya Hesabından duyuran Gazeteci Oktay Yaman Türkiye'deki Almanya temsilciliklerinden randevu alamayanlar mail ile işlem yapabileceklerini belirtti.















Turistlik amaçla yapılacak vize başvuruları için seyahat uyarısının kaldırılacağı 31 Ağustos'a kadar beklenmesi gerekecek