Almanya aile birleşiminde vizeleri de vermeye başladı

Almanya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'deki konsolosluklarında her türlü vize işlemini durdurmuştu ancak bir süre önce işlem yapmaya başlayan Almanya misyonu ticari vize müracaatlarını kabul ediyordu.





Zorunlu haller dışında Türkiye'den Almanya'ya seyahat edilmesini istemeyen Almanya hükümeti, geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak aile birleşimi için bekleyen kişilerin de başvurularını almaya başlayacağını duyurmuştu.





Daha önce başvuru yapanların ve işlemi bitenlerin vizelerinin pasaportlara basılarak teslim edilmeye başlandığı belirtildi. Bu kapsamda normalde 6 hafta ile 3 ay arasında tamamlanması beklenen aile birleşimi işlemlerinden bazılarının 6 aya yakındır bekletildiği biliniyordu. Bu kişilere Cumartesi itibariyle ilk pasaport teslimatları yapılmaya başlandı.





Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Almanya’da yaşayan eşlerinin veya çocuklarının yanına yerleşmesi veya Türkiye’de yaşayan reşit olmayan çocukların Almanya'ya taşınabilmesi için aile birleşimi işlemi yapmak gerekiyor.







Aile birleşimi başvurusu yapmak isteyenlerin bu süreçte e-posta ile işlem yapabilecekleri ifade ediliyor.