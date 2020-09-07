Almanya ailelere hibe paralarını bugünden itibaren yatırıyor

Çocuk yardımı, hali hazırda sosyal yardım alan ailelere verilecek. İlk taksit eylül ayında ikinci taksit ekimde ödenecek.







Ödeme yapılırken öncelikle çocuk parası hesap numarası sıfır ile biten aileler bu yardımı alacak. Daha sonra sıra numarası takip edilerek diğer ailelerin hesabını yatırılacak.





18 MİLYON ÇOCUK İÇİN YARDIM





Ailelerin yardımdan faydalanmaları için herhangi bir başvuru yapmaları gerekmiyor. Otomatik olarak düşük gelirli ailelerin hesabına yatacak olan yardım, vergi hesaplamasına da dahil edilmeyecek.





Toplamda 18 milyon çocuk için yardım yapılacak. Söz konusu yardım için bütçeden 4 milyar 300 milyon euro tahsis edildi.





Almanya'da çocuk yardımını alacak ailelerle yapılan bir anket, ailelerin önemli bir kısmının devletin 300 euroluk yardımını temel giderler için harcayacağını ortaya koydu.





Yardımın salgın sebebiyle yavaşlayan ekonominin toparlanmasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.