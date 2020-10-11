Samanyolu Haber /Dünya / Almanya alarm zilini çaldı: 'Tekrar kapanmaya yakınız' /11 Ekim 2020 14:55

Almanya alarm zilini çaldı: 'Tekrar kapanmaya yakınız'

Koronavirüs vakalarının hızla artışa geçtiğini belirten Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, hızlı tedbirler alınması gerektiğini söyledi: “Artık 12’ye 5 var. Durum hiç iç açıcı değil. Eğer kararlı hareket etmezsek, ikinci kapanma tehlikesi yolda.”

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Almanya’da riskli şehir sayısı bir haftada üç kat arttı ve 30’a yükseldi. Çarşamba günü 2 bin 828 olan vaka sayısı perşembe günü 4 bin 58’e, cuma 4 bin 516’ya, cumartesi sabahı ise 4 bin 721’e çıktı. Son 7 günde 100 bin nüfus başına 50’yi aşan riskli bölgeler hızla artıyor. Berlin, Frankfurt, Offenbach, Köln kentlerine 600 bin nüfuslu Essen ve Stuttgart kentleri de eklendi. Berlin’de Mitte ilçesinde 50 sınırı ikiye katladı ve 103.1’e, Neukölln’de 128.9’a Friedrichshain Kreuzberg’te 62’ye ulaştı. Neukölln ilçe sözcüsü Christian Berg “Enfeksiyonları artık takip edemiyoruz. İki gün geriden geliyoruz. 60-70 civarında zabıta lokal ve parkları kontrol ediyor. Ama sadece 4 devriye aracı var. Her yere yetişemiyoruz” dedi.

İKİNCİ KAPANMA YOLDA

Hürriyet Avrupa'da yer alan habere göre Almanya’nın Bavyera eyaletinde riskli bölge sayısı dörde yükseldi. Başkent Münih ise 47.70’le sınırda ve vaka artışı devam ederse her an 50 sınırını aşabilir. Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Artık 12’ye 5 var. Durum hiç iç açıcı değil. Eğer kararlı hareket etmezsek, ikinci kapanma tehlikesi yolda” diye uyardı. Söder, eğlence ve gece içki yasağı gibi ‘hızlı tedbirler’ alınması gerektiğini söyledi ve maske ihlalleri cezasının tüm Almanya’da 250 Euro olmasını istedi. Eyalet başbakanları gençlere çağrı yaparak, parti ve eğlenceden uzak durmaya çağırdı. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, “Artık ne lokalde ne de evlerde eğlence zamanı” diyerek yeni parti düzenlemek isteyenleri uyardı.
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