Almanya alarmda: Türk gri pasaportu olana gözaltı ve sorgu hakkı verildi

Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den gri pasaportla giriş yapanların kaçak olduğunu belirten bir notla Federal Polisi uyardı. Uyarı tüm polis birimlerine, sınırlara ve İnterpol’e iletildi. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bakanlık, organize şekilde resmi pasaportla insan ticaretinin sıkı şekilde takibe başladı. Polise bir yapılacaklar listesi ve kontrol sistemlerini de içeren bir talimat gönderildi.







Talimatta, gri pasaportlu Türkler’in sıkı takibi, vizesiz olan bu pasaportların incelenmesi, gerektiğinde el konulabilmesi ve kişinin memur ya da görevli olup olmadığının bilinmesi için Türkiye Büyükelçiliği’ne sorulması, cevap gelene kadar bekletebilme gibi önlemler yer alıyor.





BU BİR İLK





Böylece, ilk kez bir devletin resmi pasaportu toptan zan altına girmiş oldu. Bakanlık ayrıca, “Bu olayları çok yakından izliyoruz” açıklaması yaptı. Gri pasaportu istismar edenler yakalandıkları yerde gözaltına alınacak ve sınır dışı edilecek. Almanya’da suça karışmış olanlar ceza alacak ve bunların Almanya’ya girişleri yasaklanacak.





Olayı soruşturan Hannover Başsavcısı Thomas Klinge, Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği bilgide kaçakları sahte belge düzenleyerek getiren Ersin K. hakkındaki soruşturmaları doğruladı.





Daha önce gelenlerin dışında, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi aracılığı ile gelenlerin 5’inin de “Ben Kürt kökenliyim. Eziyet görüyorum” diyerek iltica talebinde bulunduğu açıklandı. Bu kişilerin ismi, adresi ile bilgileri Federal Göç ve Mülteciler Dairesinde (BAMF) yer alıyor.





MANŞETLERDE ONLAR VAR





Bu arada Alman ve diğer Avrupa medyası da, olayları manşetlerine taşımaya başladı. Süddeuttsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannover gazetesi HAZ, tüm yerel medya ve TV’ler, “Resmi pasaportla getirilen Türkler, Almanya’da kayıplara karıştı” diye manşet attı.





GRİ PASAPORT NEDİR?





Gri pasaport, 5682 no’lu Pasaport Kanunu kapsamında devlet adına yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilen kişilere verilen pasaport türü. Hizmet pasaportu olarak da bilinen gri pasaport, devlet adına yurt dışı görevine gönderilen ancak diplomatik (siyah) ya da hususi (yeşil) pasaportu olmayan kişilere veriliyor. Gri pasaport hizmet kapsamında verilen bir pasaport olduğu için şahsi işler veya tatil amacıyla kullanılmıyor.





Gri pasaport almaya hak kazananlar:





*Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan birinde memur olarak görev alanlar

*Türk Kızılay Cemiyeti ya da Türk Hava Kurumunun yurt dışında görevlendirdiği kişiler

*Özel idare, hükumet veya belediyeler tarafından yurt dışı görevine gönderilmiş kişiler

Gri pasaport almaya hak kazanan kişilerin aile fertleri de bu ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Gri pasaport sahibinin eşi, 18 yaşını doldurmamış çocukları, 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş öğrenime devam eden, iş sahibi olmayan çocuklar, reşit olsa dahi zihinsel, bedensel ya da ruhsal olarak herhangi bir engeli bulunan ve işsiz çocukları yaş sınırı olmaksızın gri pasaport almaya hak kazanırlar.







