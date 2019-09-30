Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 30. yılını kutladı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) 30. yılını düzenlediği bir programla kutladı. Köln Lanxess Arena’da “Yol Bir, Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt” adıyla düzenlenen program AABF 30. Kuruluş Yıldönümü Tanıtım Filmi ile başladı.

Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır devam eden etkinliğin atölye çalışmaları Almanya’nın farklı kentlerinde 60 atölyede 800 korist, dansçı ve enstrüman çalan kişi ile gerçekleştirildi.



Kutlama gecesinde açılış konuşmasını AABF Genel Sekretri Ufuk Çakır yaptı. Köln Belediye Başkanı Elfi Scho-Antwerpes (SPD) etkinliğin şehirlerinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Federal Milletvekili Michelle Müntefering ise konuşmasına‚ “Merhaba canlar” diyerek başladı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp da, Alevi toplumunun Almanya’daki varlığının önemine dikkat çekti.

‘ALMANYA ALEVİLERİN HAKLARINI KABUL ETTİ’





Sahne gösterilerinden önce konuşan AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, Almanya’da Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak kabul edildiğini ve Almanya’da yaşayan Alevileri tek başlarına temsil etme hakkını elde ettiklerini belirtti. Alevilik derslerinin Alman devlet okullarında verildiğini, farklı eyaletlerle “Hak Eşitliği Anlaşması” yaptıklarını ve üniversitelerde kürsüler kurulduğuna dikkati çekti.





‘TİKA BALKANLARDA DERGAHLARI İŞGAL EDİYOR’





Alevilikle ilgili Türkiye’nin yaklaşımını eleştiren Mat, TİKA üzerinden Balkanlardaki dergahların işgal edildiğini söyleyerek Makedonya’daki Harabati Dergahı’nı buna örnek verdi. “Kutsallarımızdan kirli ellerinizi çekin” diyen Mat konuşmasına şöyle devam etti:









30 yıldır verdiğimiz mücadele sonucunda Avrupa’da haklarımızı elde ettik. Ama halen ülkemizde Aleviler yok sayılıyor. İnkar ve asimile edilmeye devam ediliyor. Oysa Aleviler yurttaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Alevilerin eşit yurttaşlık ve eşit haklar elde etmesi analarının ak sütü kadar haktır. Çünkü bu aynı zamanda demokrasi ve laiklik ilkelerine, insan haklarına dayalı meşru bir hukuk devleti olmanın olmazsa olmaz koşuludur.





‘TOPLUMSAL MUHALEFET YAN YANA GELİNCE KAZANIYOR’





Türkiye’de yapılan son seçimlerde, Türkiye’nin toplumsal muhalefetinin yan yana geldikçe kazanmayı öğrendiğinin altını çizen Mat, iktidarın seçimle alamadığı belediyelere kayyumlar atadığını belirterek, “Kayyum halk iradesini yok saymak, seçmenin seçme hakkını gasp etmek ve demokrasiyi yok etmektir. Kayyum atamalarını asla tanımıyoruz” dedi.





ARİF SAĞ’A ONUR ÖDÜLÜ





Öte yandan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun ’30. Yıl Barış Ödülü Arif Sağ’a verildi.





Füsun Demirel ve Mehmet Ali Alabora’nın sunuculuğunu üstlendiği gecede Arif Sağ, Erkan Oğur, Erdal Erzincan, İsmail Hakkı Demircioğlu, Tolga Sağ, Mazlum Çimen, Feryal Öney, Ferhat Tunç, Cengiz Özkan, Ender Balkır, Sema Moritz, Mikail Aslan, Niyazi Koyuncu gibi önemli isimler yer aldı. AABF’nin 300 kişiden oluşan orkestrasına 400 kişilik koro eşlik etti. Gecede ayrıca farklı ülkelerden sanatçılar ve dans grupları sahneye çıktı.





AVRUPALI ALEVİLER KÖLN’DE BULUŞTU





Avusturya’nın Viyana, Vorarlberg, Kufstein cemevleri, İsveç Alevi Federasyonu, Norveç Oslo Cemevi yöneticileri ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’na (AABK) bağlı Britanya, Fransa, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Belçika, İtalya Alevi federasyonu yönetici ve üyeleri katılımcılar arasında yerini aldı.