Almanya Altay'a motor vermedi, 8 bin km öteye gidildi

Savunma sanayi üzerine yayınlar yapan “Defence News” isimli haber sitesinde yer alan haberde Ethem Sancak’ın Katar ordusu ile ortak olduğu BMC’nin Altay Tankı’nın motor ve güç sistemleri için iki Güney Koreli şirket ile anlaşma sağladığı iddia edildi.





BMC’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili, Altay Tankı’nın motor ve aktarma mekanizması için Doosan ve S&T Dynamics isimli iki farklı şirketle anlaştıklarını söyledi.





ANLAŞMADA MOTOR VE ŞANZIMAN YOKTU





Aynı kaynak, “Bu anlaşmalar şirketlerin ve ülkelerin aralarındaki stratejik yaklaşımın bir sonucudur.” dedi. Ankara’da savunma sanayi satın alım sürecinden sorumlu bir diğer yetkili de anlaşmayı teyit etti. Yetkili, ayrıntıları hakkında bilgi vermediği anlaşmaya dair, “Büyük bir atılım.” yorumunu yaptı.





Altay Tankı’nın motor, zırh ve şanzıman sistemi için kapısı çalınan Almanya’dan eli boş dönülmesi üzerine Sancak’ın dümeni Güney Kore’ye kırdığı belirtiliyor.





Savunma sanayi anlaşmalarının hükûmet onayı gerektirdiğine işaret eden uzmanlar, “Güney Kore hükûmeti ile Meclis’in anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağını takip etmekte fayda var. Çünkü Güney Kore iddiası daha önce de ortaya atılmıştı, sonuç çıkmamıştı.” değerlendirmesinde bulundu.





ALMANYA PARÇA TEDARİKİ İÇİN YEŞİL IŞIK YAKMAMIŞTI





Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Altay Tankı hakkında verdiği beyanatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Altay Tankı’nı 2020 yılında kullanmaya başlayacağını belirtmişti.





İsmini Kurtuluş Savaşı’nda önemli görev üstlenen Fahrettin Altay’dan alan tank için Alman şirketlerle pazarlık masasına oturulmuş, fakat Türkiye’ye uygulanan ambargo dolayısıyla sonuç alınamamıştı.





Güney Kore anlaşması ile motor ve şanzıman meselesinin çözüleceğini belirten BMC yetkilisi, Altay Tankı’nın 18 ay içinde TSK’ya teslim edilebileceğini kaydetti.





İLK ALTAY TANKI 2020 YILI MAYIS AYINDA TSK’YA TESLİM EDİLECEKTİ





Altay Tankı’nın seri üretimi için yapılan ihaleyi BMC kazanmıştı. “Erdoğan’a aşığım.” diyen işadamı Ethem Sancak’a ait BMC’nin yüzde 49,9’u Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait. Kalan yüzde 51,1’lik payın yüzde 25,1’i Talip Öztürk’e, yüzde 25’i Ethem Sancak’a ait.





Talip Öztürk’ün kardeşi Galip Öztürk (Metro Turizm’in sahibi), “taammüden adam öldürmeya azmettirme” suçundan yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılmıştı. Cezanın 27 Kasım 2018’de Yargıtay tarafından onanmasından önce Türkiye’den ayrılan Öztürk şahsi sosyal medya hesabında Gürcistan’da ikamet ettiğini ifade etmişti.





1971’den beri TSK’nın zırhlı taşıtlarının bakım-onarımının yapıldığı Sakarya Arifiye Tank-Palet Fabrikası, Ethem Sancak’ın Katar ordusu ile ortak olduğu BMC’ye 25 yıllığına “bilabedel” devredilmişti.





BMC ile 9 Kasım 2018’de imzalanan sözleşme uyarınca Sancak’ın ilk tankı 18 ay içinde TSK’ya teslim etmesi gerekiyordu.





İhaleyi gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 9 Kasım 2018’de “İlk Altay tankı 18 ay aradan sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek.” diyerek kesin tarih zikretmişti. Ancak Demir’in “ilk teslimat tarihi” diye ilan 2020 yılı mayıs ayının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Altay Tankı’na dair herhangi bir üretime imza atılmadı.