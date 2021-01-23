Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Anayasa Mahkemesi'nden DİTİB kararı /23 Ocak 2021 14:39

Almanya Anayasa Mahkemesi'nden DİTİB kararı

Almanya’da Anayasa Mahkemesi, Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘İslam din dersi’ konusunda hak ihlaline uğradığına karar verdi.

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Almanya Anayasa Mahkemesi ayrıca, 2012 yılında başlayan süreçte DİTİB’in ‘İslam din dersi’ vermesini geçen yıl askıya alan yerel mahkeme kararlarını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozarak davanın tekrar görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın kendilerini sevindirdiğini, yerel düzeyde tekrar hukuk mücadelesine başlayacakları söyledi. Anayasaya göre din derslerinin dini cemaatlere göre yapılması gerektiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

‘DİNİ CEMAATLER OLMADAN OLMAZ’

“2012 yılında başlayan ve 2020’de yerel mahkemenin askıya almasıyla devam eden süreçte İslam din dersi verme hakkımızı, hukuk mücadelemizi en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Bugün açıklanan karar DİTİB Hassen lehine oldu ve mahkeme bu konuda hak ihlaline uğradığımız sonucuna vardı. Dosyayı tekrar görülmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu durumda hukuk mücadelesine tekrar başlayacağız ama Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı çok önemli. DİTİB Hessen olarak talebimiz İslam din derslerinin askıya alınmaması ve bu derslerin olması gerektiği gibi bizim tarafımızdan verilmesi. Şu an bu dersler eyalet hükümetinin eğitim bakanlığı tarafından veriliyor ve ‘İslam dersi’ diye isimlendirildi. 2017 yılında 12-13 okulda aynı öğretmenlerle pilot proje olarak başladı. Dini cemaatler işin içinde olmadan kendi müfredatlarını hazırladılar ve biz bunun durdurulmasını talep ettik. Umarım sonuçta bizim istediğimiz gibi olur.”

 
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