Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya Anayasa Mahkemesi'nden ilginç karar /29 Haziran 2020 11:29

Almanya Anayasa Mahkemesi'nden ilginç karar

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programının yetki aşımı olduğuna karar veren Almanya Anayasa Mahkemesi'nin son açıklamasına göre nihai kararı Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) bırakıldı.

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Almanya Anayasa Mahkemesindeki bir hâkimin aktardıklarına göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programına Almanya’nın dahil olup olmayacağına dair ilginç bir karar açıkladı.

Almanya Anayasa Mahkemesi mayıs ayında aldığı kararla ECB'nin varlık alım programıyla yetki sınırlarını aştığına hükmetmiş, programın orantılı bir şekilde uygulanacağı üç ay içerisinde ispatlamazsa Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) programdan çıkması gerektiğini belirtmişti.

SON SÖZ BUNDESBANK'IN

En son yapılan açıklamada ise mahkemenin program konusunda alınacak kararda rol almayacağı, bu kararın tamamen Bundesbank’a bırakılacağı belirtildi.

Bu karar değişikliğinin en büyük sebeplerinden biriyse Avrupa Birliği (AB) destekçisi Yeşiller Partisi  (Die Grünen) tarafından aday gösterilen hâkim Astrid Wallrabenstein oldu. 

Mahkeme Başkanı Andreas Vosskuhle’nin görev süresinin dolmasıyla başkan olan Stephen Harbarth’ın yerine gelen Wallrabenstein mahkemenin AB destekçisi görüntüsünü de pekiştirdi.

ÖNCEKİ KARAR 7'YE 1 OYLA ÇIKMIŞTI

Anayasa Mahkemesi toplamda her birinde 8 hâkim olması şartıyla 2 senatodan oluşuyor ve bu senatolar farklı konular üzerine çalışıyor. Wallrabenstein ise 5 Mayıs’ta AMB’ye karşı karar alan senatoya katıldı.

Varlık programına karşı olan kararı 7’ye 1 oy oranıyla geçirmelerine rağmen Wallrabenstein senato üzerinde etkili olmuşa benziyor ki son sözü Bundesbank’a bırakıldı. 

Wallrabenstein’ın üyeliğini önemli kılan bir diğer tarafsa yeşiller partisi tarafından aday gösterilip ikinci senatoya girebilen ilk yargıç olması.

ECB'NİN YARDIM PAKETİ NE ZAMAN BAŞLADI?

ECB, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Avrupa ekonomilerini korumak için mart ayı ortasında 750 milyar euroluk (5,7 milyar TL) bir varlık alım programı başlatacağını duyurmuştu.

Kamuyu ve özel sektörü desteklemeyi amaçlayan programın 2020 sonuna kadar devam edeceği öngörülüyordu. 

AB üye ülkelerinin merkez bankalarının katılımıyla gerçekleştirilecek programda bankaların orantılı bir şekilde varlık alımlarına katılması planlanıyordu.

"Salgın (Pandemi) Acil Alım Programı" ismiyle başlayan program Paskalya bayramına kadar haftalık 20-30 milyar euro civarında varlık alımı gerçekleştiriyordu. 

AKSİNİ İSPATLAMA ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Paskalya’nın akabinde ECB varlık alımlarının hızını azaltmayı düşündüklerini açıkladı.

Alman Anayasa Mahkemesinin kararı da bunları takiben mayıs ayı başında gelmişti. ECB'nin yetkilerini gözden geçiren mahkeme, programın orantılı bir şekilde gerçekleşmediğini söylemiş ECB'nin aksini ispatlamadığı takdirde Bundesbank’ın programdan çıkmasını talep etmişti.
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