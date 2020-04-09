Almanya antikor çalışmalarına başlıyor

Almanya’da salgın hastalıklardan sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), yeni tür koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke çapında antikor çalışmalarına başlıyor.





Sözkonusu araştırmalar sayesinde halihazırda kaç kişinin enfeksiyonu atlattığı ve böylece belirli bir süre için virüse karşı bağışıklık geliştirdiğinin tespit edilmesi amaçlanıyor. RKI’nin Perşembe günü Berlin’de aktardığına göre, çalışmalara katılan kişilerin kanında SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor mevcut olup olmadığı incelenecek. Buna göre de sözkonusu kişilerin enfeksiyonu atlatıp atlatmadıkları belirlenecek.







RKI Başkanı Lothar Wieler, "Bu çalışmaların Almanya’da SARS-CoV-2’nin durumu hakkında daha net bir bilgi sahibi olmamızı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.





Enfeksiyonun sıklıkla hafif semptomlarla seyrettiğini, hatta bazı durumlarda virüs taşıyan kişinin bunu fark etmediğini hatırlatan Wieler, yürütülecek antikor çalışmalarının "pandeminin gidişatı ve ciddiyetini ve alınan önlemlerin etkililiğini daha iyi değerlendirebilmek adına büyük anlam taşıdığını" ifade etti. Enstitü, sözkonusu araştırmaya Nisan ayı ortasında başlayacak. İlk sonuçların Mayıs ayında gelmesi bekleniyor. Uzun vadeli olması planlanan araştırma kapsamında 150 farklı yerde 15 bin kişi üzerinde inceleme yürütülecek. Ülke çapındaki temsili çalışmanın ilk sonuçlarının Haziran’da elde edilmesi bekleniyor.