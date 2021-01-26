Samanyolu Haber /Gündem / Almanya: Aşı ihracatına izin alma zorunluluğu getirilmeli /26 Ocak 2021 17:22

Almanya: Aşı ihracatına izin alma zorunluluğu getirilmeli

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Avrupa Birliği'nden yapılan aşı ihracatlarında ilaç şirketlerine izin alma zorunluluğu getirilmesini istedi.

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Pfizer yaklaşık bir hafta önce Belçika'daki üretim tesisinde yapılan çalışmalar nedeniyle BioNTech'in geliştirdiği aşının teslimatında gecikme yaşanacağını açıklamıştı. Geçen cuma günü de İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne (AB) öngörülenden daha az doz aşı temin edebileceklerini söyledi. Gerekçe olarak "Avrupa tedarik zinciri içinde bulunan bir tesiste" sorun yaşanması gösterildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutsche Welle'ye verdiği mülakatta yaşanan bu sorunlar nedeniyle AB'nin denetimleri artırması gerektiğini vurguladı. 

AB çapında bir düzenleme ihtiyacı olduğunu belirten Spahn, aşı üreten firmaların dünyanın başka bölgelerine yaptıkları teslimatlarla ilgili izin almaları gerektiğini söyledi.

Spahn, "Bunun için Avrupa Birliği'nin kararlaştırdığı hemen hemen tüm sözleşmelere sahibiz; üretim kapasitelerini büyütmeleri için birkaç yüz milyon euro avans verdik" dedi. Alman bakan AB'nin Avrupa'da üretilen ya da şişelenen hangi aşının AB'yi terk ettiğini bilmesinin bu yüzden adil olacağını söyledi.
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