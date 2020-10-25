Almanya aşı merkezlerini hazırlıyor: 60 nokta belirlendi!

Bild gazetesinin haberine göre Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyalet sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda 10 Kasım tarihine kadar aşı merkezlerinin adreslerini belirlemeleri talimatını verdi. Eyaletlerin de bu yılın sonunda ilk aşıya başlamak üzere aşı merkezlerini belirlemek için yoğun hazırlıklar yaptığı belirtildi. Aşı için 60 merkezin planlandığı kaydedildi. Bild, koronavirüse karşı ise Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Mainz kentindeki BioNTech şirketinin geliştirdiği aşının kullanılacağını yazdı. BioNTech şirketinin geliştirdiği aşının izin alma aşamasında olduğu belirtildi. Tüm dünyada 40 aşı projesi izin almak için yoğun çalışma sürdürüyor.







SAĞLIK BAKANLIĞI: GÖRÜŞÜLÜYOR





Almanya’nın yıl sonuna doğru koronaya karşı ilk aşıyı başlatacağı haberi hükümetin basın toplantısında da gündeme geldi. Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sebastian Gülde, konuyla ilgili soruya, “Bu konu şu an federal hükümetle eyaletler arasında görüşülüyor. Görüşme aşamasında olduğu için düzenlemenin içeriği hakkında bilgi veremeyeceğim. Biz, eğer her şey yolunda giderse, bir aşının en erken gelecek yılın başında hazır olacağı konusunda hazırlık yapıyoruz. Aşı elbette herkesi kapsayacak şekilde hazır olmayacak. Bu nedenle Robert Koch Enstitüsü, Leopoldina Bilim Akademisi ve Alman Etik Konseyi’ne aşıda bir öncelik taslağı hazırlamaları yönünde başvuruda bulunduk” cevabını verdi. Gülde hangi şirketin aşısının uygulanacağı konusunda ise bir isim vermedi.





ÜRETİM BAŞLADI





Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ortağı olduğu BioNTech ilaç şirketi, Amerikan ilaç şirketi Pfizer’le birlikte koronaya karşı ‘BNT162b2’ adlı bir aşı geliştirdi. BioNTech, ekim ayı başında aşıya izin almak için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurdu. Aşı sonuçlarının ruhsat izni almak için çok cesaret verici olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Şahin, aşıya ruhsat onayı beklerken diğer taraftan da üretime başladıklarını açıkladı. BioNTech’in onay alabilmesi için aşının güvenli ve etkili olması şartının yanı sıra yeterli derecede hazır olması şartı da aranıyor. İznin çıkmasıyla birlikte hemen aşıya başlanabilmesi gerekiyor. Almanya, BioNTech şirketinin koronaya karşı aşı projesini 375 milyon Euro ile teşvik etti. BioNTech aşı onayı alması durumunda salgına son veren şirket olarak tarihe geçecek.