Samanyolu Haber /Dünya / Almanya aşı olana 'para mı, maç bileti mi verilsin'i tartışıyor /18 Eylül 2021 10:30

Almanya aşı olana 'para mı, maç bileti mi verilsin'i tartışıyor

Almanya’da aşıya olan ilginin azalması üzerine aşıyı cazip hale getirebilmek için para verilmesi teklif edildi.

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Almanya’da aşılamaya olan ilginin giderek azalması üzerine aşılamayı yeniden cazip hale getirmek için farklı yöntemler gündeme geliyor. Alman İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, aşılamayı yeniden cazip hale getirmek için aşı yaptıranların ödüllendirilebileceğini belirtti. Dulger gerekirse para bile verilebileceğini söyledi.

BAYERN MÜNİH MAÇINA BİLET

Dulger, aşıya ilgiyi artırmak için prim yönteminin ideal bir uygulama olabileceğini belirtirken, “Bu prim bölgesel farklılık arz edebilir. Bazıları için Bayern Münih maçına bilet ilgi çekici olabilir. O zaman stadyumun yarısı aşı yaptırabilir. Ama aynı şekilde para verilmesini de düşünebiliriz. Çünkü, normalleşmeye dönmek için yapılacak her şey doğrudur” dedi. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da aşı yaptıranlara 50 euro prim ödenmesini önermişti.
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