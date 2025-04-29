Samanyolu Haber /Dünya / Almanya askeri harcamalarda rekor kırdı /29 Nisan 2025 12:55

Almanya askeri harcamalarda rekor kırdı

Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) son raporuna göre, Almanya 2024’te savunmaya 88,5 milyar dolar harcadı ve ABD, Çin, Rusya’nın ardından en çok bütçe ayıran 4. ülke oldu. Almanya geçen yıl yedinci sıradaydı.

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SIPRI verilerine göre, 2024’te küresel askeri harcamalar yüzde 9,4 artarak 2,7 trilyon doları aştı. Bu artış, Soğuk Savaş sonrası dönemde yıllık bazda görülen en büyük artış olarak kayda geçti. Artış özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalarla ilişkilendirildi.

Almanya, yeniden birleşmeden bu yana Batı Avrupa’da en çok askeri harcama yapan ülke oldu. Raporda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin savunmaya yönelik artan harcamalarının uzun yıllar süreceği öngörüldü. NATO içinde ise ABD’den sonra en çok savunma bütçesi ayıran ülke Almanya oldu.

Polonya da savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 31 artırarak dikkat çekti. Polonya, GSYH’sinin yüzde 4,2’sini savunmaya ayırarak oransal olarak en çok yatırım yapan müttefik konumuna geldi.

Ukrayna, GSYH’sinin yüzde 34’ünü askeri harcamalara ayırarak dünyada en yüksek askeri yükü taşıyan ülke oldu. Ülkenin vergi gelirlerinin tamamı savunma harcamalarına gitti.

ABD, küresel askeri harcamaların yüzde 37’sini yaparak ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 12, Rusya yüzde 5,5 ve Almanya yüzde 3,3 pay aldı. En çok harcama yapan ilk on ülke arasında Hindistan, İngiltere, Suudi Arabistan, Ukrayna, Fransa ve Japonya da yer aldı.

İsrail, askeri bütçesini yüzde 65 artırarak 46,5 milyar dolara çıkardı ve en çok harcama yapan 12. ülke oldu. Türkiye ise Polonya, İtalya, Avustralya ve Kanada’nın ardından 17. sırada yer aldı.
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