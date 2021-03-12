Samanyolu Haber /Gündem / Almanya AstraZeneca’da ısrarlı /12 Mart 2021 15:16

Almanya AstraZeneca’da ısrarlı

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ölümlere neden olduğu şüphesiyle durdurulan AstraZeneca aşısının Almanya’da yapılmaya devam edeceği bildirildi.

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Konuyla ilgili Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler tarafından yapılan açıklamada, ortaya çıkan ölüm olayları ve kan pıhtılaşmasına bağlı akciğer embolisi vakalarıyla AstraZeneca aşısı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğuna dair bilimsel bir veri olmadığı vurgulanarak, aşılara Almanya’da devam edileceği belirtildi. AB’de onay verilen 4 aşıdan biri olan AstraZeneca aşısı, Avusturya, İtalya, Danimarka ve Romanya’da ölümlere varan ağır sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Son olarak AB dışında Norveç ve İzlanda da AstraZeneca uygulamasını dondurmuştu.

NORMAL ÖLÜMLERDEN FAZLA DEĞİL
Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı sonrası ortaya çıkan sorunları araştırmak üzere harekete geçildiğini, ilk test sonuçlarında söz konusu aşıya bağlı herhangi sorun teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Aynı zamanda Alman aşı kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü de benzer açıklamada bulunarak, AB içinde şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon kişiye AstraZeneca aşısı vurulduğu, aşı sonrası ortaya çıktığı belirtilen ölümlerin, istatistik olarak normal şartlardaki aynı nedenlere bağlı ölümlerden daha fazla olmadığına dikkat çekildi.
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