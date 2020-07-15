Almanya, Avrupa'daki tüm ülkelere kapılarını açtı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya, yeni koronavirüs vakası sayılarında bu ay başından beri düşüş görülen İsveç'e yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı. Bu kararla birlikte Almanya Dışişleri Bakanlığının salgın yüzünden seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı.





Bakanlık şu an tüm sınır kapılarının açık olduğunu, tüm Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre vatandaşlarıyla bu kişilerin ailelerinin ve AB'de oturum izni bulunanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın Almanya'ya girebileceğini duyurdu.





Berlin'in kararına karşılık İsveç de 15 Temmuz itibarıyla Almanya, Polonya ve Andorra'ya yönelik zorunlu olmayan sehayatlerle ilgili uyarılarını kaldıracağını açıkladı.





İzlanda'dan kısıtlamaları gevşetme kararı





İzlanda hükümeti de koronavirüs nedeniyle getirdiği bazı seyahat kısıtlamalarını gevşettiğini duyurdu.





İzlanda hükümeti artık Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Norveç'ten turistlerin koronavirüs testi yaptırmadan ülkeye girebileceğini açıkladı. Ancak bu kişilerin son 14 gün içinde yüksek riskli bölgelerde bulunmamış olması şartı getirildi.





İzlanda'nın baş epidemiyologu ThorolfurGudnason, test şartının kaldırıldığı ülkelerin yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları'nı düşük riskli ülkeler olarak sınıflandırdı.



