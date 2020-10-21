Almanya Bakan'ın korona testi pozitif çıktı

Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Jens Spahn'a uygulanan koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği ve Spahn'ın bunun üzerine "kendini derhal evinde izolasyona aldığı" bildirildi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Bakan Spahn ile son günlerde fiziksel yakınlık içinde olan tüm kişilerin durumdan haberdar edildiği duyuruldu.





Bakanlık, Spahn'ın şu ana dek sadece soğuk algınlığı semptomları gösterdiğini ve durumunun iyi olduğunu da kamuoyu ile paylaştı.





Sağlık Bakanı Spahn'ın da içinde bulunduğu Federal Hükümet'in diğer üyelerinin ise karantinaya alınmayacağı bildirildi. Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, kabine toplantılarının, herhangi bir koronavirüs pozitif vakası çıkması durumunda, tüm bakanlar kurulunun karantinaya alınmasını önlemek amacıyla, uzun süredir sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldığı ifade edildi.





Sağlık Bakanı Jens Spahn, son olarak Çarşamba günü öğleden önce maskeli bir halde kabine toplantısına katılmıştı.





Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana, bir korumasında koronavirüs tespit edildiği için izolasyonda tutuluyor. Ancak Steinmeier'e o günden bu yana yapılan iki test de negatif sonuç verdi.