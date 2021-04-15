Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Başbakanı Anegal Merkel AstraZeneca aşısı yaptıracak /15 Nisan 2021 17:24

Almanya Başbakanı Anegal Merkel AstraZeneca aşısı yaptıracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AstraZeneca aşısı yaptıracağı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü ise ülkedeki yeni hastaların büyük çoğunluğunun 15-49 yaş arasında olduğunu açıkladı.

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AstraZeneca'nın Covid-19 aşısına ilişkin tartışmalar sürerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu aşıyı tercih edeceği açıklandı. 66 yaşındaki Merkel'in, yarın aşı yaptıracağı duyuruldu.

Almanya'da AstraZeneca aşısı, kan pıhtısı riski nedeniyle şu an için sadece 60 yaş üzeri için tavsiye ediliyor. Merkel'in de bu aşıyı tercih ederek, tavsiye edilen yaş grubunda bulunanlara güven vermeyi amaçladığı belirtiliyor. 

'ÜÇÜNCÜ DALGA KONTROLDEN ÇIKTI'
Öte yandan, korona virüsü salgınının üçüncü dalgasını yaşayan ve yoğun bakım ünitelerinin dolmaya başladığı Almanya'da, Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) önlemlerin daha da sıkılaştırılması çağrısı geldi. RKI Direktörü Lothar Wieler, 'dramatik' diye nitelediği üçüncü dalganın hâlâ 'kontrolden çıkmış' durumda olduğunu belirterek sosyal mesafe tedbirlerine uyulmasını istedi.

'GİDEREK DAHA FAZLA GENÇ İNSAN YOĞUN BAKIMA ALINIYOR'
Daha hızlı yayılan B117 isimli İngiliz varyantının Almanya'da artık vakaların yüzde 90'ını oluşturduğunu söyleyen Wieler, yoğun bakım doluluk oranlarının ikinci dalganın zirve yaptığı ocak ayındaki rekor seviyeleri geçebileceği uyarısında bulundu. 

Almanya'da son 24 saatte 29 binin üzerinde yeni vaka tespit edilirken, Wieler yeni hastaların büyük çoğunluğunun 15-49 yaş arasında olduğunu söyledi. Wieler, yaş ortalamasının ilk iki dalgaya kıyasla çok aşağılara indiğini, giderek daha fazla genç insanın yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlattı. Alman yetkili, 90 yaş üzerindeki vakaların da son günlerde artmaya başladığını söyledi. 
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