Almanya Başbakanı, enerji için Ortadoğu turuna çıkıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ülkesinde ortaya çıkardığı enerji kriziyle mücadele etmek için bir dizi anlaşmak yapmak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gidiyor.







Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı şimdilerde yüzde 90 civarında ancak yine de doğal gaz arzında açık olduğu belirtiliyor.





Başbakan Scholz ilk olarak cumartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşecek. Scholz, daha sonra Abu Dabi'ye oradan da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelerek enerji anlaşması imzalayacak. Scholz son olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelecek.



