Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Başbakanı, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu: İrite oldum /21 Eylül 2022 12:34

Almanya Başbakanı, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu: İrite oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüşmeye devam ederken, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Scholz, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma da yapan Scholz, Erdoğan ile görüşmesi sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hedef Şangay Beşlisi’ne üye olmak” sözlerini değerlendiren Scholz, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra  düzenlenen basın toplantısında bu gelişmeden dolayı “çok irite” olduğunu dile getirdi. Scholz, kullandığı bu ifadeyle duyduğu rahatsızlığı açıkladı.

Scholz, Türkiye’nin Rusya ve Çin’in önderliğinde oluşturulan Orta Asya merkezli güvenlik grubuna katılmasıyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Scholz, “Bu örgüt, küresel birlikteliğe önemli katkılar yapan bir kuruluş değil. Dolayısıyla bu gelişmeden dolayı çok irite oldum” dedi.

Scholz, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde yapacağı herhangi bir referandumun da geçerliliği olmayacağını dile getirirken, Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl nakliyatını durdurmaya çalışabileceğini söyledi. Scholz, Almanya ve Türkiye’nin bunu engellemeye çalıştığını söyledi
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