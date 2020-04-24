Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Başbakanı Merkel’den Türkçe Ramazan mesajı /24 Nisan 2020 01:05

Almanya Başbakanı Merkel’den Türkçe Ramazan mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık sitesinden ülkesinde yaşayan Müslümanlar için hem Türkçe hem de Arapça Ramazan mesajı yayımladı.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşayan Müslümanlar için bir Ramazan mesajı yayınladı. Başbakanlık internet sitesinde Türkçe olarak da yayınlanan mesajda Merkel, ‘‘Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da alışık olmadıkları koşullar altında Ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı günler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Merkel’in mesajının tamamı ise şöyle :

‘‘Sevgili Müslümanlar,

Ramazan ayının başlaması vesilesi ile sizlere en içten selamlarımı iletiyorum.

Ramazan ayı insanların; iç seslerine kulak verdikleri, tefekkür ettikleri ve - başta muhtaçlar olmak üzere - yüzlerini diğer insanlara doğru çevirdikleri ve siz Müslümanların bir araya geldiği bir dönemdir. Her akşam açılan iftar sofraları aynı zamanda; farklı inançlara mensup insanlarla yapılan buluşmaları da simgeler, ki bu da beraberliğimizin ve toplumsal aidiyetimizin çok özel bir ifadesi ve yansımasıdır.

Ancak bu yıl tüm bunlar mümkün olmamaktadır. Zira Koronavirüs pandemisi; geleneklerimizi, bayramlarımızı, buluşmalarımızı ve dini merasimlerimizi alışılagelmiş biçimde cemaat içerisinde idrak etmek yerine, bizleri bunlardan feragat etmeye zorluyor. Bu sıra dışı dönemlerde dahi, inancınızı ve bağlılığınızı yine de yaşatabilmenizin yollarına ulaşmanızı diliyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşayan Müslümanlar da o nedenle alışık olmadıkları koşullar altında Ramazan ayını idrak etmeye hazırlanmaktalar. İşte tam da bu sebeple sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı günler diliyorum.’’


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