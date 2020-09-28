Almanya Başbakanı Merkel'den yeni salgın uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa’nın diğer ülkelerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vak'a sayısındaki artışı "endişe verici boyutlarda" olarak tanımladığı ve Almanya’da normale dönüş süreciyle kaldırılan kısıtlamaların yeniden yürürlüğe koyulmasını gündeme getirdiği de öğrenildi.







Toplantıya katılan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi siyasetçiler, Merkel’in Almanya’da özellikle aileler arasındaki buluşmalar sonucunda yaşanan artışlara dikkati çekerek, önce bölgesel kısıtlamalara gidilmesini, bunun yetersiz kalması durumunda önlemlerin tüm ülkede sıkılaştırılmasını önerdiğini aktardı.





GİZLİ PARTİLER, DÜĞÜNLER VAK'A SAYISINI ARTIRDI





Merkel’in eğlenceleri, düğünleri, gizli yapılan partileri ve evde toplanmaları, Koronavirüs vak'alarının artmasına sebep olduğunu belirtilirken, "Ekonomiyi, okulları ve çocuk yuvalarını kapatmamak için ne gerekliyse yapılmalı. Futbol maçlarının oynanıp, oynanmaması şu anda ikinci planda." dediği belirtildi.





CDU’nun toplantısı akabinde açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yarın bir araya gelerek, salgına karşı yeni bir stratejiyi ele alacağını ve tedbirerin tüm eyaletlerde aynı düzeyde sıkılaştırılmasını isteyeceğini duyurdu.





"Koronavirüs vak'alarında hızlı artış bilinçsiz bir şekilde izleniyor, bunun değişmesi gerekiyor." diyen Seibert, vak'a sayısının son bir ayda üç kat arttığını, sağlık kurumlarının vak'a takibinde kapasitelerinin sınırına geldiğini belirtti.





Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayımlanan verilere göre son 24 saatte Koronavirüs salgınında 1.192 yeni vak'a tespit edildiği bildirildi. Aktif vak'a sayısı ise 23 bine çıktı.





ALMANLARIN TATİLDE YURT DIŞI SEYAHAT PLANI YOK

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanların çok büyük bir bölümü salgınının tüm Avrupa’da yeniden yükselişe geçmesi ve Almanya’nın çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesine yönelik seyahat uyarısı yapması sonrasında, önümüzdeki ekim ayındaki iki haftalık okul tatilinde, yurt dışına seyahati planlamıyor.





Araştırmaya göre, 10 Ekim’de başlayacak tatilde yurt dışına gitmeyi planlayanların oranı sadece yüzde 5.





Planladıkları seyahati salgın sebebiyle iptal ettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 7’yi bulurken, yüzde 70’lik bir oran salgından çekindikleri için okul tatilinde herhangi bir yere gitmeyi hedeflemediklerini kaydetti.





Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, önümüzdeki dönemde yurt dışı tatilinden vazgeçilmesi yönünde uyarıda bulunarak, yaz tatili döneminde çok sayıda kişinin ülkeye virüsle döndüğünü vurgulamıştı.