Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna, Putin’in işgal planının sadece başlangıcı

Merz, Almanya büyükelçileri konferansında yaptığı konuşmada, “Her gün ve giderek artan yoğunlukta, altyapımızı da hedef alan hibrit Rus saldırılarına maruz kalıyoruz” dedi ve Moskova’nın “Kuzey ve Baltık Denizi’ndeki provokasyonlarına” dikkat çekti.



Almanya, 2022’de Rusya’nın işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’ya en fazla askerî yardım sağlayan ikinci ülke konumunda ve Moskova tarafından yönlendirilen sabotaj planlarına karşı yüksek alarm durumunda bulunuyor.



Merz açıklamalarında ayrıca “Liberal demokrasiler ile otokrasiler ekseni arasında yeni bir sistemler arası çatışmanın patlak verdiğini” belirtti ve “Liberal dünya düzeni diye adlandırdığımız şey, siyasi Batı da dahil olmak üzere pek çok cepheden baskı altında” ifadelerini kullandı.



Merz, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Tarihî görevlerimiz var; önümüzdeki birkaç on yıl boyunca kalıcı olacak yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek bunların başında geliyor” ded