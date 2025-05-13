Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e çağrı: İstanbul'a git





"Top Rusya'nın sahasında"

Almanya Başbakanı Merz ise Yunan mevkidaşı ile AB'de göçü kısıtlayacak yeni kuralların hızlıca uygulanması konusunda mutabakat sağladıklarını açıkladı.





Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz'in başkent Berlin'de ağırladığı ilk yabancı ülke liderleri arasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de yer aldı.DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya ile Yunanistan arasındaki ikili işbirliğini masaya yatıran iki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için Rusya'ya verilen ultimatom, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçü önleme politikaları ve Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışı hakkında açıklamalarda bulundu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Ukrayna'da barışın tesis edilmesine dönük gerçek anlamda bir ilerleme kaydedilmediği takdirde Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi.Merz, "Bu hafta gerçek bir ilerleme olmazsa, Rusya'ya yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılması için Avrupa düzeyinde birlikte çalışacağız" dedi.Aslında Merz, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleriyle birlikte Cumartesi günü Kiev'de Rusya'ya ön koşulsuz ateşkes için dün gece yarısı dolan bir ültimatom vermişti. Ancak hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 Mayıs'ta görüşme önerisiyle denklem değişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu öneriye, Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunu söyleyerek "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i şahsen bekliyorum" açıklamasıyla yanıt verdi. Henüz Putin'in bu görüşmeye bizzat katılıp katılmayacağı açıklanmadı.Friedrich Merz'in bugünkü açıklamaları, Rusya'ya tanınan ultimatom süresinin Türkiye'de gerçekleşmesi muhtemel görüşme nedeniyle uzatıldığını ortaya koydu.Merz, basın toplantısında Putin'e Perşembe günü İstanbul'a giderek Zelenskiy ile Ukrayna'da ateşkes ve barışı görüşme çağrısı yaptı."Başkan Zelenskiy'nin bizzat Türkiye'ye giderek Başkan Putin ile barış müzakereleri gerçekleştirmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Almanya Başbakanı Merz, "Ancak şimdi bu müzakere teklifini kabul etmek ve ateşkesi kabul etmek tamamen Putin'e bağlı. Top net olarak Rusya'nın sahasında" sözlerini kaydetti.Zelenskiy'nin ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerine başlanması için sergilediği cesaret ve iradeye hayranlık duyduğunu da sözlerine ekleyen Merz, Putin'in bu hafta somut adımlar atmaması halinde AB'nin Rusya'ya enerji sektörü ve finansal piyasalara odaklanacak yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.Başbakan Merz, Ukrayna savaşının son bulması gerektiğini, bulmadığı takdirde Ukrayna'ya askeri olarak yıllarca destek vermeye devam edeceklerini söyledi ve şunları kaydetti:"Hiçbirimiz Avrupa'da sınırların askeri güç kullanarak değiştirilmesini kabul etmeyiz. Eğer bunun olmasına izin verirsek, daha fazla Avrupa ülkesine askeri saldırganlığa tanık oluruz ve işte bu yüzden kimse kararlılığımızı küçümsememeli."Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise AB'nin Ukrayna ile yapılacak bir barış anlaşmasının "merkezinde" yer alması gerektiğini ve aynı zamanda AB'de bu konuda birlik sergilenmesi gerektiğini söyledi.İki liderin basın toplantısında düzensiz göçün önlenmesi de gündeme geldi.Başbakan Mitsotakis, Yunanistan ile Almanya'nın göç konusunda işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı, ancak asıl AB'nin dış sınırlarının daha etkin bir şekilde korunmasına odaklanılması gerektiğini savundu.Yunan Başbakanı Mitsotakis'e, Almanya Başbakanı Merz'ten Türkiye'ye Eurofighter satışını veto etmesini isteyip istemediği soruldu.Mitsotakis, bir konuk başbakan olarak ev sahibi ülke başbakanına bu konuda nasıl bir yanıt verilmesi gerektiğini söylemenin uygun olmayacağını vurgulamakla birlikte şunları kaydetti:"Ama size şunu söyleyebilirim, bu tür silah sistemlerini satmaya ihtiyaç duyulduğunu anlayışla karşılamakla birlikte bazı koşullar gözetilmesi gerekmekte. Mesela AB ile bir bağ kurmak isteyen üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda o zaman AB'nin değerleri ile bir uyum oluşturulmalı, üye ülkelerin özgün koşullarının dikkate alındığı belirli bir çerçeve belirlenmeli. Sayın Başbakanın bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum ve o aşamaya gelindiğinde gerekli düzenlemeleri görüşebileceğimizi düşünüyorum."