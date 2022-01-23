Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Başbakanı Scholz: Asgari ücreti 12 euroya çıkarma konusunda kararlıyız /23 Ocak 2022 14:28

Almanya Başbakanı Scholz: Asgari ücreti 12 euroya çıkarma konusunda kararlıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saatlik asgari ücreti 12 euorya çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Koalisyon kabinesinin yasa tasarısını şubat ayında kabul etmesi, ardındanda parlamentodan geçmesi bekleniyor.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim vaatleri arasında olan saatlik asgari ücretin 12 euroya çıkarılması konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Twitter’dan bir açıklama yapan Başbakan Scholz, “Benim için saatlik asgari ücreti 12 euroya çıkarmak en önemli projelerimizden biri ve bu, çalışanların başarılarına saygı gösterme meselesi.” dedi. Şu anda Almanya’ta saatlik asgari ücret 9,60 euro.

Çalışma bakanlığı, asgari ücrette yapılacak değişikliğin ülke genelinde 6 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkileyeceğini ve bu artışın ekim-aralık döneminde iş verenlere maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar euro civarında olacağını tahmin ediyor.

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Koalisyon kabinesinin yasa tasarısını şubat ayında kabul etmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret uygulamasının yaz tatilinden parlamentodan geçeceği ön görülüyor.

İşveren dernekleri, yüzde 20’den fazla artışa itiraz etmiş ve kararı mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Almanya’da birçok sektörde halihazırda işgücü sıkıntısı yaşanıyor, bu nedenle ücretlerin yükselmesi, daha fazla yabancı işçi çekmenin bir yolu olarak görülüyor.

Almanya Merkez Bankası, hükümetin yeni planının, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde, ücretleri genel olarak yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.
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