Almanya Başbakanı Scholz BAE ve Katar’da

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji alanında yeni anlaşmalar yapma hedefiyle Körfez ülkelerini ziyaret ediyor. Dün Suudi Arabistan’da veliaht prens ile görüşen Scholz bugün de BAE ve Katar’daydı.Scholz, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa ile Moskova arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Rusya’dan gelen tedariği kaybetmesinin ardından Körfez ülkeleriyle yeni enerji ortaklıkları konusunda anlaşmaya varmayı umuyor.Scholz, cumartesi günü gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinden sonra bugün ziyaretlerine BAE ve Katar ile devam etti. Scholz, Abu Dabi’den yaptığı açıklamada, BAE ile enerji sektöründeki iş birliğinin genişletilmesini istediklerini, dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin planlandığını belirtti. Ziyaret esnasında verdiği demeçte, çeşitli ve çok sayıda enerji tedarikçisiyle çalışmanın önemini vurgulayan Scholz, yalnızca bir tedarikçiye güvenmenin “Bir daha asla olmayacağını” söyledi.BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı (MoEI) da yaptığı açıklamada, hidrojen stratejisini geliştirmek için uygulamalı araştırma kuruluşu Fraunhofer-Gesellschaft ortaklığında Almanya’nın küresel mühendislik ve danışmanlık şirketi GHD ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Bakan Suhail Al Mazrui, “En önemli hidrojen pazarının yüzde 25’ini ele geçirme hedefimize odaklanmış durumdayız. Amacımız BAE’nin enerji dönüşümünde hidrojenin rolü konusunda dünya lideri bir otorite haline geldiğini görmektir” dedi.