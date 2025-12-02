Almanya başörtülü hakime vize vermedi

Dava taraflarının katıldığı duruşmalarda dini bir sembol olarak başörtüsü takmanın, devletin tarafsızlık ilkesini zedeleyeceği gerekçesiyle kadının başvurusu Hessen eyaleti Adalet Bakanlığınca reddedilmişti.









KONU ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINMIŞTI

Almanya’nın Hessen eyaletinde başörtülü bir kadının, hakimlik ve savcılık için yaptığı başvurunun reddedilmesine karşı yaptığı itiraz sonuç vermedi.Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığı’nın başörtülü kadına karşı verdiği ret kararının uygun olduğuna hükmetti.Davacı başörtülü kadın, Hessen eyaletinde hakimlik-savcılık mesleği için başvurmuş, yapılan mülakatta kendisine yöneltilen soru üzerine başörtüsü takmanın kendisi için dinî bir yükümlülük olduğu ve duruşmalarda çıkaramayacağı yanıtını vermişti.Darmstadt İdare Mahkemesi, kararında Adalet Bakanlığının tezlerine hak vererek, dava taraflarının katıldığı duruşmalarda hakim ve savcı olarak görev yapan kişilerin dini çağrışımlar yaratan bir giysiye sahip olmasının dünya görüşü ve dinî tarafsızlık temel ilkesine aykırı olduğunu belirtti.Mahkeme, davacı kadının din özgürlüğünün büyük değer taşıdığını vurgulamakla birlikte, başörtüsünün sadece duruşmalarda çıkarılması istendiği için bu talebin din özgürlüğüne asgarî bir müdahale ile sınırlı olduğuna hükmetti. Mahkeme, karara karşı temyiz yolunu açık bıraktı.Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir mahkeme de Ekim ayında bu sefer fahrî yargıçlık yapmak isteyen bir kadının açtığı davada benzer bir karar vermişti. Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesi, ilgili eyalet yasasına atıf yaparak yargıçların bir duruşma sırasında siyasî, dinî ya da dünya görüşünü yansıtan sembol ve giysi parçalarını gözle görülür şekilde taşıyamayacağına işaret etmiş, bunun karar alma sürecine dahil olan fahrî yargıçlar için de geçerli olduğuna hükmetmişti.Benzer bir dava geçen yıl Temmuz ayında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde gündeme gelmiş, Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi aynı şekilde devletin tarafsızlık yükümlülüğü ilkesine işaret ederek benzer bir karara imza atmıştı. Bunun üzerine davacı kadın konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM davada henüz karar vermedi.