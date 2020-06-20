Almanya başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam'ı konuşuyor

“Başörtüsü? Hayır, teşekkürler!” başlıklı video yaklaşık 14 dakika sürüyor. Mirjam J. isimli genç kız yaşadığı ayrımcılığı anlatıyor.





TR724'te yer alan habere göre öğrenci olan iki arkadaşıyla süpermarket zincirine başvuran genç kız, yaklaşan yaz tatili için harçlık kazanmak istiyordu. Edeka’nın Hamburg şubesine kişisel bir ziyaretten sonra, üç öğrenci geçtiğimiz Salı günü bir deneme pratiğine davet edildi ve başvuru belgelerini yanlarında götürmeleri istendi.





Deneme gününde, üç kız öğrenci, mağaza müdürüyle tanıştı ve mağaza müdürü şöyle dedi: “Başörtülü burada çalışamazsınız.”





Genç kızın yayınladığı videodaki kendi ifadelerine göre, soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu ve süpermarket kasiyeri tarafından olaya karşı harekete geçmeleri için teşvik edildi. İki Alman arkadaşına dayanışmaları için teşekkür eden genç kız, Edeka şubesini boykot etmek için çağrıda bulunmak istedi.





Diğer yandan olaydan sonra mağaza müdürü çok pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini belirtti.