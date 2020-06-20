Samanyolu Haber /Dünya / Almanya başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam'ı konuşuyor /20 Haziran 2020 11:08

Almanya başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam'ı konuşuyor

Almanya Hamburg şehrinde yaşayan 16 yaşındaki Müslüman bir öğrenci, yaz tatilinde çalışmak için başvurduğu Edeka marketten “başörtülü olduğu için çalışamayacağı” cevabını aldı. Daha sonra Instagram hesabında market yetkilisiyle yaşadıklarını paylaşan genç kızın videosu, kısa sürede viral oldu ve bir milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

“Başörtüsü? Hayır, teşekkürler!” başlıklı video yaklaşık 14 dakika sürüyor. Mirjam J. isimli genç kız yaşadığı ayrımcılığı anlatıyor.
 
TR724'te yer alan habere göre öğrenci olan iki arkadaşıyla süpermarket zincirine başvuran genç kız, yaklaşan yaz tatili için harçlık kazanmak istiyordu. Edeka’nın Hamburg şubesine kişisel bir ziyaretten sonra, üç öğrenci geçtiğimiz Salı günü bir deneme pratiğine davet edildi ve başvuru belgelerini yanlarında götürmeleri istendi.

Deneme gününde, üç kız öğrenci, mağaza müdürüyle tanıştı ve mağaza müdürü şöyle dedi: “Başörtülü burada çalışamazsınız.”

Genç kızın yayınladığı videodaki kendi ifadelerine göre, soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu ve süpermarket kasiyeri tarafından olaya karşı harekete geçmeleri için teşvik edildi. İki Alman arkadaşına dayanışmaları için teşekkür eden genç kız,  Edeka şubesini boykot etmek için çağrıda bulunmak istedi.

Diğer yandan olaydan sonra mağaza müdürü çok pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini belirtti.
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