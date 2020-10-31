Almanya, Belçika, İspanya ve Yunanistan derken...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı.





Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Covid-19 için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantının akabinde basın toplantısı düzenledi.







Kurz, 3 Kasım'dan itibaren yerel saatle 20:00 ila 06:00 saatleri arasında 10 gün süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Avusturya Anayasası'na göre sokağa çıkma yasakları 10 gün süre ile uygulanırken, yeniden uzatılması için her 10 günde bir parlamentonun onay vermesi gerekiyor.





KAFE VE RESTORANLAR KAPATILIYOR





Kurz, kafelerin, barların ve restoranların kapatıldığını ve sadece paket servis hizmeti verebileceklerini aktarırken, okullarda kısmi uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.





Liselerin son sınıfları ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini belirten Kurz, anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ifade etti.





Başbakan Kurz, yeni önlemler kapsamında kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklandığını aktarırken, kuaför ve güzellik merkezi gibi hizmet sektöründeki işletmelerin açık kalacağını belirtti. Kurz, otellerin ise yalnızca iş ziyareti için ülkeye gelen müşterileri ağırlayabileceklerini ifade etti.





SON 24 SAATTE 5 BİN 349 YENİ VAK'A





Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 349 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 104 bin 925'e yükseldi.





Son 24 saatte 27 kişinin daha virüs sebebi ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 1.109'a yükseldi. Avusturya'da şu ana kadar 2 milyon 232 bin 735 kişiye Covid-19 testi yapıldı.